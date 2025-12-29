Vertice in Florida Trump | Siamo più vicini alla pace il Donbass è un problema aperto Zelensky | Intesa nelle prossime settimane
In un contesto di tensioni internazionali, il vertice in Florida ha visto protagonisti Trump e Zelensky, con previsioni di un’intesa prossima. Mosca sottolinea che eventuali contatti tra Putin e Trump potrebbero influenzare la situazione nel Donbass, mentre le parti continuano a negoziare sulla pace. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con l’obiettivo di trovare soluzioni durature in un quadro di instabilità geopolitica.
Mosca: «Putin e Trump si sentiranno di nuovo dopo l'incontro con Zelensky. Contari alla tregua, prolunga la guerra» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: La pace, la Nato, il Donbass: di cosa parleranno Zelensky e Trump in Florida
Leggi anche: Ucraina, Trump fredda Zelensky sul piano di pace: «Non ha nulla finché non lo approvo io». Domenica il vertice in Florida
Domenica Zelensky va da Trump. Sul tavolo garanzie di sicurezza. Mosca: piano pace Kiev diverso da quello Usa; Trump: 'Zelensky non ha nulla se non approvo io, incontro andrà bene'; Zelensky: «Vertice con Trump in Florida». Mosca: «Mai così vicini all’accordo». Ipotesi cessate il fuoco; Inviati Usa e Ucraina: a Miami colloqui costruttivi e produttivi. Putin pronto al dialogo con Macron - Presidente slovacco: l'Occidente riprenderà i rapporti con Mosca dopo la guerra.
Guerra Ucraina Russia, incontro Zelensky-Trump: sentiranno leader Ue durante vertice. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, incontro Zelensky- tg24.sky.it
Ucraina, vertice Trump-Zelensky. Kiev: “Mosca non vuole la pace” - Dopo aver sentito i leader europei, Zelensky vede Trump in Florida nella speranza di fare passa in avanti per la pace in Ucraina. newsmondo.it
Florida, in corso il faccia a faccia tra Trump e Zelensky sul piano di pace per porre fine al conflitto - Sul tavolo i punti ancora in bilico del piano per porre fine al conflitto con la Russia. rtl.it
Bombardamenti senza precedenti sulla capitale nel giorno della conferma del vertice Trump-Zelensky a Mar-a-Lago, in Florida. Il leader ucraino implora aiuto: «Chiediamo un ulteriore sacrificio agli alleati» - facebook.com facebook
Zelensky: “Vertice tra Kiev, Usa e Russia a Miami”. Europa fuori x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.