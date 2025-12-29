Vertice in Florida Trump | Siamo più vicini alla pace il Donbass è un problema aperto Zelensky | Intesa nelle prossime settimane

In un contesto di tensioni internazionali, il vertice in Florida ha visto protagonisti Trump e Zelensky, con previsioni di un’intesa prossima. Mosca sottolinea che eventuali contatti tra Putin e Trump potrebbero influenzare la situazione nel Donbass, mentre le parti continuano a negoziare sulla pace. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con l’obiettivo di trovare soluzioni durature in un quadro di instabilità geopolitica.

Ucraina, vertice Trump-Zelensky. Kiev: “Mosca non vuole la pace” - Dopo aver sentito i leader europei, Zelensky vede Trump in Florida nella speranza di fare passa in avanti per la pace in Ucraina. newsmondo.it

Florida, in corso il faccia a faccia tra Trump e Zelensky sul piano di pace per porre fine al conflitto - Sul tavolo i punti ancora in bilico del piano per porre fine al conflitto con la Russia. rtl.it

Bombardamenti senza precedenti sulla capitale nel giorno della conferma del vertice Trump-Zelensky a Mar-a-Lago, in Florida. Il leader ucraino implora aiuto: «Chiediamo un ulteriore sacrificio agli alleati» - facebook.com facebook

Zelensky: “Vertice tra Kiev, Usa e Russia a Miami”. Europa fuori x.com

