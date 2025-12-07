Meloni sente Zelensky | I generatori inviati in Ucraina già nelle prossime settimane
Giorgia Meloni sente Volodymyr Zelensky. "La presidente del Consiglio ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente ucraino in vista di una serie di visite di lavoro che quest'ultimo compirà in questi giorni a Londra, Bruxelles e Roma, nell'ambito dei suoi contatti sul processo di pace in Ucraina con i principali leader europei". Lo si legge in una nota di palazzo Chigi. Nel corso del colloquio il premier ha innanzitutto voluto rinnovare "la solidarietà italiana a seguito di una nuova serie di attacchi indiscriminati russi contro obiettivi civili ucraini e ha annunciato al presidente Zelensky l'invio di forniture di emergenza a sostegno delle infrastrutture energetiche e della popolazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
