Chiuso il ponte del mare colpito e danneggiato da un' imbarcazione impegnata nel ripascimento FOTO

Il ponte del Mare di Pescara è stato chiuso temporaneamente questa mattina. Un mezzo usato per il ripascimento delle scogliere ha urtato accidentalmente la struttura, causando danni e rendendo necessarie verifiche tecniche. Al momento, nessuno si è fatto male, ma il traffico sulla zona è stato subito rallentato. Le autorità stanno valutando i danni e decideranno come intervenire.

Il ponte del Mare di Pescara è stato chiuso temporaneamente per accertamenti tecnici.Nella mattinata di mercoledì 11 febbraio, un mezzo impegnato nelle operazioni di ripascimento delle scogliere, ha accidentalmente urtato il ponte del Mare. Come informano dal Comune, dopo una prima ispezione visiva, il danno sembrerebbe interessare la gabbia di acciaio che riveste la parte sottostante della struttura. Allo scopo di verificare con precisione l'entità e la natura del danno, è stato disposto un approfondimento tecnico specialistico. Nella giornata di domani giungeranno da Milano tecnici esperti incaricati di effettuare un'indagine dettagliata sulla struttura, così da accertare le condizioni del ponte e definire gli eventuali interventi necessari.

