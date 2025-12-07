il bus della juve colpito e danneggiato da alcune pietre lanciate dai tifosi del napoli dazn

Gesto violento e a dir poco incivile da parte di alcuni sostenitori del Napoli: prima dell’incontro con la Juventus (stasera al Maradona, ore 20:45: qui le ufficiali), sono state lanciate alcune pietre contro le finestre del bus della Juventus che sarebbe stato danneggiato. Lo ha riferito la giornalista di Dazn Federica Zille. Nessun ferito, però non poca apprensione tra gli juventini all’ingresso dello Stadio Maradona. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

