Aggiustato il ponte danneggiato da un' auto | conto da 40mila euro per l' assicurazione

Ilpiacenza.it | 28 nov 2025

È stato riposizionato questa mattina alle nove il ponte ciclopedonale di via Diete di Roncaglia, che era stato danneggiato - lo scorso 15 marzo - a seguito di un incidente stradale. Quel giorno il conducente di un’auto aveva perso il controllo del veicolo e aveva danneggiato la struttura.Lo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

