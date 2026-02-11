Chiavari Sbarassü invernale 2026 | 75 anni di caccia al tesoro tra sconti e tradizione nel centro storico

Chiavari si appresta a vivere l’edizione invernale dello Sbarassü, che torna dal 14 al 21 febbraio 2026. Sono 75 anni che questa “caccia al tesoro” tra negozi e sconti anima il centro storico, attirando residenti e turisti. Per una settimana, le strade si riempiranno di persone in cerca di affari e tradizione, tra bancarelle, negozi aperti e tante sorprese.

Chiavari si prepara a vivere una nuova edizione dello Sbarassü invernale, un evento tradizionale che dal 14 al 21 febbraio 2026 offrirà ai cittadini e ai visitatori la possibilità di fare shopping con sconti significativi nel cuore del centro storico. La 75esima edizione di questa iniziativa, che si configura come una vera e propria "caccia al tesoro" tra le bancarelle allestite dai negozianti, promette di animare le vie della città ligure. Lo Sbarassü, ben più di una semplice svendita di magazzino, rappresenta un appuntamento atteso da tempo sia per i commercianti che per gli amanti del buon affare.

