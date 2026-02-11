Chiariello | Lookman non è arrivato a Napoli perché Milan Roma Inter e Juve ci hanno bloccato il mercato

Durante la trasmissione su Radio CRC, Umberto Chiariello ha spiegato che Lookman non è arrivato a Napoli perché le big come Milan, Roma, Inter e Juve hanno bloccato il mercato. Il giornalista ha detto chiaramente che il Napoli è stato penalizzato in questa trattativa, e questa situazione potrebbe influenzare la corsa alla Champions del club azzurro.

La corsa al quarto posto sta entrando nel vivo, ci sono quattro squadre in quattro punti: Milan, Juventus, Napoli e Roma. Una lotta che, con ogni probabilità, si protrarrà fino all'ultima giornata. Su questo tema si è espresso anche Umberto Chiariello, giornalista di comprovata fede napoletana. Ecco le sue parole rilasciate a 'Radio CRC'. Sulle contendenti: "Il mercato del Napoli è stato bloccato da Inter, Milan, Roma e Juventus. Gli azzurri erano pronti a ingaggiare Lookman, ma non è potuto arrivare per colpa delle contendenti che non hanno consentito al Napoli di rinforzarsi nel modo più opportuno.

