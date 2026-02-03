Perché Icardi non è arrivato alla Juve | la frase di Maurito e il retroscena che ha bloccato tutto

Mauro Icardi non vestirà la maglia della Juventus. L’attaccante argentino aveva dato speranza ai tifosi, ma qualcosa ha bloccato tutto sul nascere. Ieri sera, Maurito ha spiegato di aver scelto di non trasferirsi in bianconero, senza entrare nei dettagli, ma fonti vicine al giocatore confermano che dietro c’è stato un retroscena che ha fatto saltare l’accordo. La trattativa si è arenata all’ultimo momento, lasciando tutti con un punto interrogativo.

Ecco un'introduzione possibile: Recenti indiscrezioni di Tuttosport svelano un retroscena riguardante la Juventus di Spalletti, che avrebbe potuto essere guidata da Gasperini, il prossimo avversario dei bianconeri con la Roma.

Quando Luciano Spalletti è arrivato alla Juventus, alcune indiscrezioni rivelano che lo spogliatoio lo considerasse una scelta insolita o inaspettata.

