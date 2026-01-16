Cinque famiglie inglesi denunciano TikTok | la battaglia dei genitori che hanno perso i figli per le sfide online

Cinque famiglie inglesi hanno avviato una causa legale contro TikTok negli Stati Uniti, accusando la piattaforma di aver contribuito alla morte dei propri figli. Secondo le denunce, gli algoritmi di TikTok avrebbero promosso sfide pericolose, influenzando i giovani a parteciparvi. La vicenda solleva questioni sulla responsabilità dei social media nella sicurezza dei minori e sul ruolo delle piattaforme digitali nel monitoraggio dei contenuti.

Negli ultimi cinque anni i prezzi alimentari sono aumentati del 24,9%, molto più dell’inflazione generale. L’Antitrust avvia un’indagine sulla Gdo per capire il ruolo delle grandi catene nella filiera agroalimentare. Famiglie e consumatori sotto pressione. #Infla - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.