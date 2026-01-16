Cinque famiglie inglesi denunciano TikTok | la battaglia dei genitori che hanno perso i figli per le sfide online

Cinque famiglie inglesi hanno avviato una causa legale contro TikTok negli Stati Uniti, accusando la piattaforma di aver contribuito alla morte dei propri figli. Secondo le denunce, gli algoritmi di TikTok avrebbero promosso sfide pericolose, influenzando i giovani a parteciparvi. La vicenda solleva questioni sulla responsabilità dei social media nella sicurezza dei minori e sul ruolo delle piattaforme digitali nel monitoraggio dei contenuti.

Cinque famiglie britanniche citano TikTok in tribunale negli USA: gli algoritmi della piattaforma avrebbero spinto i figli a sfide estreme e letali. È una battaglia legale senza precedenti per accertare la responsabilità dei social media sulle morti di utenti minorenni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

