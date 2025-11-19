Uccide la sorella a coltellate e poi chiama il 112. È successo a San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli. L’uomo ha chiamato il 112 e ha detto di aver appena ucciso la sorella accoltellandola; sul posto indicato sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Nola che hanno trovato la donna senza vita, bloccato l’uomo e avviato gli accertamenti. Sul posto c’è anche il personale del 118. La strada in cui è avvenuto il fatto è via San Paolo Bel Sito 150, all’interno di un’abitazione al quinto piano del Palazzo Cassese. L’uomo è sotto il controllo dei carabinieri intervenuti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, uccide la sorella e chiama il 112: bloccato dai carabinieri