Arianna David torna a far parlare di sé, questa volta per il suo passato sentimentale. La ex Miss Italia rivela di essere stata lasciata improvvisamente da Marco Bocciolini, padre dei suoi due figli, e di trovarsi ora a gestire anche alcuni debiti. La sua storia mostra come, dietro la facciata di bellezza e successo, ci siano difficoltà e scelte difficili, spesso invisibili all’esterno.

Arianna David, ex Miss Italia, è sposata dal 2017 con David Liccioli, in precedenza, ha avuto una lunga relazione con Marco Bocciolini, padre dei suoi due figli. Arianna David ha parlato a Verissimo, qualche mese fa, del difficile periodo che ha vissuto dopo la fine della relazione con Marco Bocciolini, con cui ha avuto i figli Tommaso (2005) e Gregorio (2008). “Quando ho conosciuto il padre dei miei figli, ero innamorata, desideravo una famiglia, poi si è rotto tutto di punto in bianco”, racconta l’ex Miss Italia, che da anni lotta contro l’anoressia. «Il padre dei miei figli mi lasciò da un giorno all’altro piena di debiti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi sono il marito e l'ex di Arianna David, David Liccioli e Marco Bocciolini: "Mi lasciò da un giorno all'altro e piena di debiti"

Arianna David si racconta a cuore aperto.

Chi sono il marito e l’ex di Arianna David, David Liccioli e Marco Bocciolini: Mi lasciò da un giorno all’altro e piena di debitiArianna David, ex Miss Italia, è sposata dal 2017 con David Liccioli, in precedenza, ... msn.com

"Sono rimasta incinta a 44 anni di mio marito David per due volte, ma abbiamo perso entrambi i bambini". Arianna David si confessa sul dolore mai superato per la perdita di due figli avuti dal marito David Liccioli. Miss Italia 1993 rivela anche un retroscena sul - facebook.com facebook