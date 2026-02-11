Chi sono il marito e l’ex di Arianna David David Liccioli e Marco Bocciolini | Mi lasciò da un giorno all’altro e piena di debiti
Arianna David torna a far parlare di sé, questa volta per il suo passato sentimentale. La ex Miss Italia rivela di essere stata lasciata improvvisamente da Marco Bocciolini, padre dei suoi due figli, e di trovarsi ora a gestire anche alcuni debiti. La sua storia mostra come, dietro la facciata di bellezza e successo, ci siano difficoltà e scelte difficili, spesso invisibili all’esterno.
Arianna David, ex Miss Italia, è sposata dal 2017 con David Liccioli, in precedenza, ha avuto una lunga relazione con Marco Bocciolini, padre dei suoi due figli. Arianna David ha parlato a Verissimo, qualche mese fa, del difficile periodo che ha vissuto dopo la fine della relazione con Marco Bocciolini, con cui ha avuto i figli Tommaso (2005) e Gregorio (2008). “Quando ho conosciuto il padre dei miei figli, ero innamorata, desideravo una famiglia, poi si è rotto tutto di punto in bianco”, racconta l’ex Miss Italia, che da anni lotta contro l’anoressia. «Il padre dei miei figli mi lasciò da un giorno all’altro piena di debiti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Arianna David si racconta a cuore aperto.
