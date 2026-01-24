Juventus David non ha dubbi | Non mi pento di aver scelto la Juve datemi altro tempo

Jonathan David, attaccante della Juventus, esprime la sua fiducia nel percorso con la squadra. In un’intervista a La Repubblica, afferma di non pentirsi della scelta e chiede più tempo per dimostrare il suo valore. La sua presenza all’Allianz Stadium rappresenta un elemento importante per la Juventus in vista della sfida contro il Napoli.

Ravanelli a ruota libera: «Mi pento di aver lasciato la Juve, ci tornerei subito per fare questo. Su David, Openda e Yildiz vi dico che…» Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha condiviso riflessioni sul suo passato nel club.

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, condivide riflessioni sul suo passato bianconero.

David: Sceglierei di nuovo la Juventus. Datemi tempo e tornerò a segnareTutte le dichiarazioni di Jonathan David, attaccante canadese della Juventus, nella sua intervista per La Repubblica ... gianlucadimarzio.com

David confessa: Ero in trattativa con il Napoli, ma ho scelto la JuventusJonathan David è stato trattato dal Napoli all'inizio della scorsa estate, ma il club azzurro ha poi preferito non affondare il colpo. areanapoli.it

