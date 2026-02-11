Chi sono Andrea Voetter e Marion Oberhofer | dominatrici da pioniere la gemma olimpica per l’immortalità

La coppia Andrea Voetter e Marion Oberhofer ha fatto la storia nello slittino, uno sport tradizionalmente dominato dagli uomini. Sono le prime atlete italiane a salire sul podio olimpico in questa disciplina, segnando un passo importante per l’universo femminile. La loro vittoria rompe un tabù e apre nuove strade per le sportive italiane.

Il doppio di slittino è stato per decenni una prerogativa dell’universo maschile, presente alle Olimpiadi fin dal 1964 e nei fatti riservato agli uomini (anche se formalmente era “open”). Le donne hanno poi giustamente cercato il loro spazio e lo hanno ampiamente meritato, grazie a un numero di coppie cresciuto in maniera importanti nell’ultimo decennio e il circuito di Coppa del Mondo che si è aperto anche a questa specialità. Dopo 62 anni senza la possibilità della ribalta a cinque cerchi, il doppio femminile di slittino ha fatto capolino alle Olimpiadi per la prima volta, nel pieno rispetto della gender equality che negli ultimi anni ha riscritto in maniera significativa il programma della competizione sportiva più importante (anche sul fronte estivo). 🔗 Leggi su Oasport.it

