Dopo l’eliminazione dalla Champions, il Marsiglia si prepara a cambiare allenatore. Roberto De Zerbi potrebbe lasciare il club molto presto, con una decisione che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. I vertici della società stanno valutando il da farsi, mentre i tifosi si chiedono se ci saranno ufficialità nel breve termine. La scelta di cambiare alla guida tecnica arriva in un momento di grande delusione per il club, che aveva puntato molto sulla Champions.

Possibile ribaltone sulla panchina dell’OM dopo l’eliminazione dalla Champions Terremoto al Marsiglia dopo la cocente eliminazione dalla Champions. Breve recap dei fatti: l’OM è affondato in casa del Brugge e, a causa del 4-2 last second (a segno il portiere Trubin) del Benfica di Mourinho sul Real Madrid, non è riuscito a qualificarsi neanche per i playoff. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Pesanti le dichiarazioni post gara del Ds Benatia come del tecnico De Zerbi, la cui esperienza sulla panchina dei transalpini potrebbe chiudersi a breve. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Clamoroso De Zerbi, addio al Marsiglia: decisione a breve

È ufficiale: l'ex giocatore della Juventus si trasferisce al Marsiglia di De Zerbi.

Ethan Nwaneri, giovane talento dell'Arsenal, sta per trasferirsi al Marsiglia.

