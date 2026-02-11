Chi ha firmato la petizione dei tifosi della Lazio contro Lotito

La Lazio si trova nel mezzo di una crisi interna. I tifosi hanno avviato una petizione online, raccogliendo più di 40.000 firme, per chiedere al presidente Claudio Lotito di cambiare rotta. La protesta nasce dal malcontento verso la gestione del club e si fa sempre più forte.

La Lazio è al centro di una crescente ondata di contestazioni da parte dei suoi tifosi, culminata nella raccolta di oltre 40mila firme su una petizione online indirizzata al presidente Claudio Lotito. I sostenitori chiedono un cambio di gestione, auspicando investimenti più ambiziosi o, in alternativa, la cessione del club per permettere alla squadra di competere ai massimi livelli nazionali ed europei. La vicenda si inserisce in un contesto di malcontento che ha portato a manifestazioni di protesta e a un boicottaggio dello stadio Olimpico. La petizione, lanciata dai giornalisti tifosi Federico Marconi e Alberto Ciapparoni, esprime la frustrazione di una tifoseria che si sente privata del sogno di vedere la propria squadra protagonista.🔗 Leggi su Ameve.eu

Kit Harington, attore noto per il ruolo di Jon Snow ne Il Trono di Spade, ha commentato con sorpresa le recenti critiche e la petizione per un nuovo finale dello show.

LOTITO INSULTATO E MANDATO A QUEL PAESE DAI TIFOSI DELLA LAZIO!#football

