Alle 17.30, sono già 36.100 le firme raccolte sulla piattaforma change.org per chiedere a Claudio Lotito di vendere o di far sognare i tifosi. La petizione, promossa dai giornalisti Alberto Ciapparoni e Federico Marconi, supera ormai il numero di abbonati della Lazio, dimostrando quanto sia forte il malcontento tra i sostenitori.

Alle 17.30 erano 36100 le firme verificate raccolte su change.org per sottoscrivere la lettera-petizione dei tifosi rivolta al presidente della Lazio Claudio Lotito e avviata dai giornalisti Alberto Ciapparoni e Federico Marconi. Firme arrivate in meno di due settimane e che sottoscrivono una richiesta chiara: o la Lazio torna a vincere o meglio vendere. Lettera non polemica ma chiara: 22 anni di speranze disattese. Nella lettera, non polemica ma fortemente decisa, i sostenitori biancocelesti si rivolgono al numero uno della società mantenendo un ‘rispettoso’ e istituzionale “lei”: “a noi tifosi della Lazio è stato tolto il sogno” si legge “Non possiamo sognare da 22 anni, da quando la società è di sua proprietà, di Claudio Lotito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Lotito facci sognare o vendi”: 36100 laziali hanno già firmato la petizione. Superato il numero di abbonati

LOTITO SFOTTE I LAZIALI! #lotito #lazio #curvanord #seriea #campionato #news #calcio #sarri #perte

“Lotito vendi”: la lettera firmata da 36.000 tifosi della Lazio, vip compresi Un successone la petizione su Change.org ideata da due giornalisti laziali. "Presidente si faccia da parte: i laziali gliene sarebbero grati" https://www.ilnapolista.it/2026/02/lotito-vendi-la-l - facebook.com facebook

“Lotito faccia sognare il tifoso laziale, o pensi a farsi da parte”. Lo abbiamo scritto @aciapparoni e io nella lettera che avete firmato in tanti. Ma lo ha detto anche @giucruciani in un importante commento. Giuseppe, ti unisci a noi Ti aspettiamo, puoi farlo qui: c x.com