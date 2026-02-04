Lotito facci sognare o vendi | 36100 laziali hanno già firmato la petizione Superato il numero di abbonati

Da secoloditalia.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 17.30, sono già 36.100 le firme raccolte sulla piattaforma change.org per chiedere a Claudio Lotito di vendere o di far sognare i tifosi. La petizione, promossa dai giornalisti Alberto Ciapparoni e Federico Marconi, supera ormai il numero di abbonati della Lazio, dimostrando quanto sia forte il malcontento tra i sostenitori.

Alle 17.30 erano 36100 le firme verificate raccolte su change.org per sottoscrivere la lettera-petizione dei tifosi rivolta al presidente della Lazio Claudio Lotito e avviata dai giornalisti Alberto Ciapparoni e Federico Marconi. Firme arrivate in meno di due settimane e che sottoscrivono una richiesta chiara: o la Lazio torna a vincere o meglio vendere. Lettera non polemica ma chiara: 22 anni di speranze disattese. Nella lettera, non polemica ma fortemente decisa, i sostenitori biancocelesti si rivolgono al numero uno della società mantenendo un ‘rispettoso’ e istituzionale “lei”: “a noi tifosi della Lazio è stato tolto il sogno” si legge “Non possiamo sognare da 22 anni, da quando la società è di sua proprietà, di Claudio Lotito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

lotito facci sognare o vendi 36100 laziali hanno gi224 firmato la petizione superato il numero di abbonati

© Secoloditalia.it - “Lotito facci sognare o vendi”: 36100 laziali hanno già firmato la petizione. Superato il numero di abbonati

Approfondimenti su Lazio Club

I bianconeri hanno già superato, nel Vecchio Contintente, il numero dei successi dello scorso anno. Coach Ivanovic: "Dobbiamo lottare e divertirci fino alla fine del torneo»

La Virtus Bologna ha già superato in Europa il numero di successi dello scorso anno, grazie a una difesa solida e a un atteggiamento determinato.

"Vendi la Lazio o..." Minacce di morte e tentata estorsione a Lotito: cinque indagati

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

LOTITO SFOTTE I LAZIALI! #lotito #lazio #curvanord #seriea #campionato #news #calcio #sarri #perte

Video LOTITO SFOTTE I LAZIALI! #lotito #lazio #curvanord #seriea #campionato #news #calcio #sarri #perte

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.