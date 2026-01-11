Il Trono di Spade Kit Harington critica chi ha firmato la petizione per un nuovo finale | Come osate?

Kit Harington, attore noto per il ruolo di Jon Snow ne Il Trono di Spade, ha commentato con sorpresa le recenti critiche e la petizione per un nuovo finale dello show. L’attore ha espresso il suo disappunto riguardo a chi ha firmato la richiesta, sottolineando la sua opinione sulla visione originale e sull’importanza di rispettare il lavoro dei creatori. Queste dichiarazioni offrono uno sguardo diretto sulle reazioni degli interpreti alle controversie che hanno coinvolto l’epilogo della serie.

L'interprete di Jon Snow ha svelato la sua reazione alla scoperta delle critiche degli spettatori all'epilogo dello show cult. Kit Harington, interprete di Jon Snow, ha rivelato di essersi arrabbiato con i fan della serie Il Trono di Spade per la petizione con cui chiedevano di girare nuovamente la stagione 8. Gli ultimi episodi dell'adattamento televisivo dei romanzi di George R.R. Martin hanno infatti suscitato critiche e diviso l'opinione degli spettatori. La reazione di Kit alla petizione In una nuova intervista rilasciata al New York Times, Kit Harington ha dichiarato che vedere quasi 2 milioni di persone firmare la petizione con cui si chiedeva un nuovo epilogo per Il trono di spade lo ha indispettito profondamente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il Trono di Spade, Kit Harington critica chi ha firmato la petizione per un nuovo finale: "Come osate?" Leggi anche: Kit Harington e Rose Leslie, star della serie Il Trono di Spade, hanno subito un furto in casa Leggi anche: Il Trono di Spade, Kit Harington: "Per baciare Sophie Turner sono dovuto salire su una cassetta di mele" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Kit Harington e Rose Leslie, star della serie Il Trono di Spade, hanno subito un furto in casa; GOT, ecco perché Kit Harington è stato ricoverato: “Troppo giovane per così tanta fama”; Il Trono di Spade, Sophie Turner rivela che diverse star del cast non hanno apprezzato il finale dei loro personaggi; Gli attori de Il trono di spade prima di diventare famosi. Il Trono di Spade, Kit Harington critica chi ha firmato la petizione per un nuovo finale: "Come osate?" - L'interprete di Jon Snow ha svelato la sua reazione alla scoperta delle critiche degli spettatori all'epilogo dello show cult. movieplayer.it

Kit Harington, dopo Il trono di spade la diagnosi: “Disturbo da deficit di attenzione e iperattività” - Kit Harington, amatissimo per avere interpretato il ruolo di Jon Snow ne Il trono di spade, ha rilasciato un'intervista al podcast di Ben Branson The Hidden 20%. fanpage.it

Kit Harington/ “Dopo Il Trono di Spade ho avuto problemi mentali” - Kit Harington, l'indimenticabile Jon Snow de Il Trono di Spade, ha ammesso di aver avuto problemi mentali dopo la fine della celebre serie HBO. ilsussidiario.net

Da Sherlock Holmes a Stranger Things, passando per Misery, Il Trono di Spade e Dallas: perché lettori e spettatori non accettano l’epilogo e cosa succede quando a vincerla sono i fan - facebook.com facebook

Maisie Williams (Arya Stark nel Trono di spade) conquistata dalla Sardegna: il tuffo da S’Archittu x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.