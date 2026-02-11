Chi era Nicholas Winton lo Schindler britannico che fu nell’ombra per 50 anni i bambini che salvò lo sorpresero

Questa mattina si è scoperto che molte delle persone sedute in studio devono la loro vita a Nicholas Winton, l’uomo conosciuto come lo Schindler britannico. Per quasi 50 anni, Winton è rimasto nell’ombra, senza mai cercare riconoscimenti pubblici. Solo recentemente, i sopravvissuti e le loro famiglie hanno raccontato come il suo coraggio abbia salvato centinaia di bambini durante la Seconda guerra mondiale. La scoperta ha sorpreso molti, anche chi non conosceva la storia di Winton: alcuni dei presenti in studio, infatti, hanno scoperto di essere

Immaginate di scoprire che molte delle persone sedute accanto a voi in uno studio televisivo devono la loro vita a voi. È quello che successe a Nicholas Winton nel 1988, quando la trasmissione della BBC "That's Life!" rivelò al mondo intero la sua incredibile storia, fino ad allora completamente sconosciuta. Winton era un broker londinese che alla fine del 1938, quando aveva solo 29 anni, decise di annullare una vacanza in Svizzera per andare a Praga. Il suo amico Martin Blake lo aveva chiamato con urgenza: c'era bisogno di aiuto per salvare i bambini ebrei dalla Cecoslovacchia, dove i nazisti stavano per arrivare.

One Life, la commovente storia vera di Sir Nicholas Winton
Alcune storie sembrano troppo grandi per essere vere, e invece lo sono. One Life, film del 2023 del regista James Hawes, racconta una di queste: la storia di Sir Nicholas Winton, un uomo che, alla vig...

Nel dicembre del 1938, a Londra, Nicholas Winton ha 29 anni, un buon lavoro come agente di borsa e un viaggio sugli sci già programmato in Svizzera. La sua vita è comoda, ordinaria. Poi riceve una telefonata da un amico a Praga: «Non venire a sciare. Vie

