Gli adolescenti scrivono peggio di come scrivevano 50 anni fa? Non è vero Lo studio che lo dimostra

Recenti studi dimostrano che gli adolescenti di oggi non scrivono in modo inferiore rispetto a 50 anni fa. Contrariamente a credenze diffuse, le capacità di scrittura dei giovani sono rimaste sostanzialmente stabili nel tempo. Questa analisi mette in discussione l'idea che la generazione attuale sia meno abile nella scrittura rispetto alle precedenti, offrendo una prospettiva più equilibrata e basata su dati concreti.

Contrordine. Gli adolescenti degli ultimi anni non scrivono peggio di come si scriveva mezzo secolo prima. Il ritornello, costantemente presente sulla bocca dei nostalgici della " scuola di una volta " e secondo il quale gli studenti contemporanei non solo non comprenderebbero il testo che leggono – cosa tutta da dimostrare visto che, tanto per dire, INVALSI, a differenza di quanto si va ripetendo, non ha mai detto questo – ma addirittura non sanno scrivere e che quantomeno scrivono molto peggio rispetto a come scrivevano gli studenti appartenenti alle due generazioni precedenti, non è altro che una " leggenda metropolitana ".

