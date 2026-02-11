Canada | polizia ' sospettato della strage è una donna transgender di 18 anni'

La polizia in Canada ha identificato il sospettato della sparatoria che ha fatto nove vittime a Tumbler Ridge, nel territorio occidentale. Si tratta di una donna transgender di 18 anni, che ha anche aperto il fuoco contro gli agenti durante l’intervento. Le autorità stanno ancora ricostruendo quanto accaduto e cercano di capire le motivazioni dietro questa tragedia.

Ottawa, 11 feb. (AdnkronosAfp) - Il sospettato della sparatoria di Tumbler Ridge, che ha causato nove morti nel Canada occidentale, è una donna transgender di 18 anni, che ha anche sparato alle forze dell'ordine. Lo hanno dichiarato i servizi di polizia durante una conferenza stampa. All'arrivo delle forze dell'ordine sul luogo della strage in una scuola media-superiore, "sono stati sparati colpi di arma da fuoco nella loro direzione" da questa persona, nata di sesso maschile, ha spiegato il vice commissario della Royal Canadian Mounted Police, Dwayne McDonald. Ha inoltre ucciso sua madre e suo fratello, ha aggiunto.

Una sparatoria in una scuola della Columbia Britannica in Canada ha provocato dieci morti, tra cui una donna che si è tolta la vita.

Una donna ha aperto il fuoco questa mattina in una scuola di Tumbler Ridge, in Canada.

