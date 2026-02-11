Tonino, marito di Anna Moroni, si mantiene lontano dal mondo dello spettacolo. La loro famiglia comprende i figli Fabrizio, Alessandro e Paola. Lui e Anna vivono una vita semplice, lontano dai riflettori. Recentemente, si è parlato molto di loro, ma lui preferisce mantenere la riservatezza. La coppia è insieme da anni e, secondo quanto racconta lui, i tradimenti vanno sempre perdonati. La loro relazione sembra solida, anche se sempre sotto gli occhi del pubblico.

Il marito di Anna Moroni è Tonino, uomo lontano dal mondo dello spettacolo: dalla loro unione e sono arrivati i figli Fabrizio, Alessandro e Paola. La nota cuoca sarà oggi tra gli ospiti del terzo appuntamento settimanale con La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Romana classe 1939, prima di avvicinarsi ai fornelli, la Moroni ha lavorato come interprete all’ambasciata australiana che ha sede nella capitale. Il successo arriva nei primi anni Duemila, quando partecipa a La Prova Del Cuoco, dove ha dispensato delle brevi lezioni di cucina ad Antonella Clerici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Tonino, il marito di Anna Moroni: “I tradimenti vanno sempre perdonati”

Billy Costacurta è noto per essere il marito di Martina Colombari, con cui condivide una lunga storia d'amore iniziata prima del matrimonio nel 2004.

Anna Moroni ha condiviso un'esperienza drammatica, rivelando di essere stata operata d'urgenza dopo una caduta al supermercato.

