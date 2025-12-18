Anna Moroni operata d’urgenza | Ho rischiato il coma per una caduta al supermercato
Anna Moroni ha condiviso un’esperienza drammatica, rivelando di essere stata operata d’urgenza dopo una caduta al supermercato. La cuoca, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha raccontato di aver rischiato il coma a causa di un ematoma alla testa e di aver affrontato un intervento delicato. Un episodio che mette in luce l’importanza di non sottovalutare mai i segnali del nostro corpo.
La rivelazione shock della cuoca a La Volta Buona: l’ematoma alla testa e la terapia intensiva Il drammatico incidente e il pericolo sottovalutato Ospite di Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona, la celebre cuoca Anna Moroni ha lasciato il pubblico senza fiato raccontando un gravissimo problema di salute vissuto recentemente. Tutto è iniziato . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
