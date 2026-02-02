Martina Miliddi Fidanzato | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Martina Miliddi e il suo fidanzato Simone Milani vivono una storia semplice e genuina. La coppia si tiene lontana dai riflettori, dedicandosi alla danza e ai sogni di famiglia. Ora, tra passione e progetti comuni, si godono la vita insieme, lontano dalle luci dello spettacolo.

Scopri la storia d’amore tra Martina Miliddi e Simone Milani, tra danza, sogni di famiglia e vita condivisa lontano dai riflettori. Quando il cuore batte a ritmo di coreografie e la passione diventa quotidianità, nasce una storia come quella di Martina Miliddi e Simone Milani. Non parliamo solo di una semplice relazione, ma di un vero e proprio intreccio di anime che si muovono in sincronia, dentro e fuori la sala prove. Lui, conosciuto nel mondo della danza come Spillo, è più di un compagno: è il partner di scena, di vita e di sogni. Da circa tre anni, Martina e Simone condividono tutto. Convivono, costruiscono, immaginano. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Martina Miliddi, 24 anni, alta 1,70 m, è una ballerina e influencer italiana.

Martina Miliddi ha ufficialmente confermato il suo legame con Simone Milani.

