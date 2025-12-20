James Van Der Beek spiega la drastica perdita di peso

James Van Der Beek ha recentemente condiviso alcuni aspetti relativi alla sua salute, affrontando una difficile battaglia contro il cancro. In un messaggio pubblico, l’attore ha spiegato le ragioni della sua significativa perdita di peso, offrendo un quadro più chiaro sulla sua condizione attuale. James Van Der Beek spiega la drastica perdita di peso.

Il protagonista di Dawson's Creek sta combattando una dura battaglia contro il cancro, ma intanto ci tiene a chiarire alcuni dettagli della sua salute.

Cosa ha detto l’attore - Nel corso di una nuova intervista, James Van Der Beek è tornato a parlare del cancro e ha rivelato come sta. novella2000.it

James Van Der Beek, l'attore di Dawson's Creek riappare in tv: «Così ho scoperto il cancro al colon». I sintomi e la perdita di peso - James Van Der Beek, l'indimenticabile Dawson di Dawson's Creek, è tornato a parlare della sua battaglia contro il tumore al ... msn.com

Mi sento un po’ meglio ogni mese. Ci vuole di più da parte mia – più pazienza, più disciplina. Più forza di quanto sapessi di avere. Sapevo di essere forte, non immaginavo però di essere così forte”. James Van Der Beek, a distanza di un anno dalla diagnosi di - facebook.com facebook

