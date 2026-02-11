Chi è Kimberly Brook la moglie di e mamma dei suoi sei figli

James Van Der Beek torna al centro delle cronache con una notizia di famiglia. L’attore, noto per le sue interpretazioni in tv, si è sposato una prima volta nel 2003 con Heather McComb, sua collega. Ora, si scopre che è anche padre di sei figli e ha una moglie di nome Kimberly Brook. La sua vita privata continua a essere sotto i riflettori, tra matrimoni, figli e nuove tappe personali.

James Van Der Beek si sposa una prima volta nel 2003, unendosi così in matrimonio alla collega Heather McComb. La coppia però non dura a lungo e nel 2009 si separa, per poi finalizzare il divorzio un anno dopo. Nell’agosto 2010 l’attore celebra le sue seconde nozze con la consulente d’affari Kimberly Brook. Con lei accoglie la nascita di sei figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah. James Van Der Beek e la moglie Kimberly si sono conosciuti in Israele nel 2009, poco dopo la fine del primo matrimonio dell’attore con Heather McComb: un incontro che ha cambiato la vita di entrambi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

