Pilar Fogliati rivela come vengono girate le scene di sesso sul set | Sono terribili le proviamo vestiti

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come vengono girate le scene di sesso al cinema e in tv? E cosa fa un intimacy coordinator? Pilar Fogliati ha rivelato alcuni dettagli sui momenti di intimità vissuti sul set, dai baci passionali ai rapporti sessuali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

