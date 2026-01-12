Chi affronterà Jannik Sinner agli Australian Open 2026? Le possibili teste di serie turno per turno e le mine vaganti iniziali

L’estrazione dei tabelloni principali degli Australian Open 2026 si terrà durante la notte italiana, alle 4. In questa fase, si delineeranno gli avversari di Jannik Sinner e le possibili teste di serie per ogni turno, insieme alle eventuali mine vaganti che potrebbero influenzare il percorso del torneo. Un momento importante per analizzare le potenziali sfide e le opportunità di questa edizione del Grande Slam australiano.

La cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis avverrà nel cuore della notte italiana, per la precisione alle ore 4.30 di giovedì 15 gennaio: Jannik Sinner, numero 2 del seeding, non potrà incontrare altre teste di serie prima del terzo turno, mentre nei primi due turni potrà affrontare uno qualsiasi dei tennisti non inseriti tra i migliori 32 della classifica mondiale tra quelli presenti a Melbourne. IL REGOLAMENTO. Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

