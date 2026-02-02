Chi affronterà Jannik Sinner nell’ATP di Doha 2026? La entry-list e le teste di serie

Jannik Sinner si prepara per il torneo di Doha 2026, dopo aver preso qualche giorno di pausa. La sua semifinale agli Australian Open contro Djokovic ha lasciato il segno, e ora cerca di ricaricare le energie in vista dei prossimi impegni. La lista degli iscritti e le teste di serie saranno svelate presto, ma l’attenzione resta alta sul giovane tennista italiano.

Jannik Sinner si sta godendo alcuni giorni di pausa dopo quanto accaduto a Melbourne. La semifinale persa agli Australian Open contro Novak Djokovic ha lasciato il segno, soprattutto per come è maturata. Le numerose occasioni mancate nel corso dell’incontro hanno evidenziato ciò che non ha funzionato nel confronto, in un match dall’andamento particolare, nel quale le statistiche hanno in larga parte sorriso all’azzurro. È mancata la concretezza nei momenti chiave, quella solidità sui punti importanti che solitamente accompagna il tennista di Sesto Pusteria e sulla quale dovrà riflettere insieme al proprio team. 🔗 Leggi su Oasport.it

