Chelsea-Leeds martedì 10 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno uno per parte a Stamford Bridge

Stamford Bridge si prepara ad accogliere questa sera una sfida importante tra Chelsea e Leeds. Dopo le vittorie del weekend, entrambe le squadre cercano punti pesanti per migliorare la posizione in classifica. I blues vogliono continuare la serie positiva davanti al loro pubblico, mentre gli ospiti puntano a sfruttare l’occasione per consolidare il loro cammino. La partita inizia alle 20:30 e promette battaglia, con le formazioni ufficiali pronte a scendere in campo.

Chelsea e Leeds saranno tra i primi a scendere in campo nel turno infrasettimanale inquadrato nella ventiseiesima giornata di Premier League, e lo faranno dopo aver conseguito una vittoria nel fine settimana, rispettivamente per 3-1 contro i Wolves al Molineux e con lo stesso punteggio, ma in casa, contro il Nottingham Forest. La lettura della. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Approfondimenti su Chelsea Leeds

Martedì sera, alle 20:30, Stamford Bridge accoglie il match tra Chelsea e Leeds.

Ultime notizie su Chelsea Leeds

