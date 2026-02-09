Chelsea-Leeds martedì 10 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Almeno uno per parte a Stamford Bridge

Martedì sera, alle 20:30, Stamford Bridge accoglie il match tra Chelsea e Leeds. Entrambe le squadre vengono da vittorie importanti nel weekend: il Chelsea ha battuto 3-1 i Wolves, mentre il Leeds ha fatto lo stesso contro il Nottingham Forest. Ora si sfidano in un incontro che può essere decisivo per le loro ambizioni di classifica. Le formazioni si preparano a scendere in campo con grande determinazione, sperando di raccogliere altri punti importanti.

Chelsea e Leeds saranno tra i primi a scendere in campo nel turno infrasettimanale inquadrato nella ventiseiesima giornata di Premier League, e lo faranno dopo aver conseguito una vittoria nel fine settimana, rispettivamente per 3-1 contro i Wolves al Molineux e con lo stesso punteggio, ma in casa, contro il Nottingham Forest.

