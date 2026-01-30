Champions | Trento che battaglia con Tours! Rimonta e vittoria al tie-break

Trento ha conquistato una vittoria al cardiopalma contro Tours, dopo una battaglia lunga cinque set. La squadra italiana ha ribaltato il risultato, passando da 0-2 a 3-2, grazie anche a una prestazione straordinaria di Faure, che ha messo a referto 40 punti. Una partita infinita, giocata punto su punto fino all’ultimo scambio.

Trentino Itas–Tours Vb 3-2 (25-27, 24-26, 25-23, 25-22, 28-26) Partita lunghissima e molto equilibrata quella tra i francesi del Tours e la Trentino Itas, che torna al successo in Champions dopo il ko di Ankara. Trento senza Lavia e Michieletto, Mendez si affida a Bristot in posto-4 insieme a Jordi Ramon, dando poi spazio durante il match ad Andrea Giani. Decisiva la prestazione di Faure opposto (40 punti personali!), in un match tiratissimo dalla prima all'ultima palla in cui i padroni di casa la spuntano ai vantaggi di un tie-break da record (28-26), sicuramente uno dei più lunghi mai giocati in ambito europeo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Champions: Trento, che battaglia con Tours! Rimonta e vittoria al tie-break Approfondimenti su Champions Trento LIVE Trento-Tours 3-2, Champions League volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa la ribaltano ad un tie break infinito! Immenso Theo Faure! Questa sera il match tra Trento e Tours si è concluso con un finale da brividi. Michieletto e Faure guidano Trento alla rimonta: Tours ko e seconda vittoria in Champions League Trento ha ottenuto la sua seconda vittoria nella fase a gironi della Champions League di volley maschile, superando il Tours per 3-1. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Champions Trento Argomenti discussi: Champions League, Trentino Itas ko ad Ankara: lo Ziraat si impone 3-0; Perugia vince il big match della 18ma di Superlega con Trento e resta prima, ma Verona resiste; Archiviata la Champions, grande attesa per l’arrivo dell’Itas Trentino; Perugia vince in 4 set, ma l'Itas Trento esce a testa alta. Trento non finisce mai! Senza Michieletto batte 3-2 Tours e avanza in Champions. 40 punti di FaureSembrava girare tutto storto. Senza i titolari Alessandro Michieletto, alle prese con un risentimento muscolare e senza Gabriele Lavia, fuori da inizio ... oasport.it LIVE Trento-Tours 3-2, Champions League volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa la ribaltano ad un tie break infinito! Immenso Theo Faure!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra Diretta Live finisce qua. Via auguriamo buona notte e vi diamo appuntamento al prossimo evento live. oasport.it PRIMA EUROPEA CASALINGA DEL 2026! 2026 CEV Champions League, Finale BTS Arena, Trento 20.30 TRENTINO ITAS TOURS VB # #CLVolleyM # #trentinonelcuore - facebook.com facebook PRIMA EUROPEA CASALINGA DEL 2026! 2026 CEV Champions League, Finale BTS Arena, Trento 20.30 TRENTINO ITAS TOURS VB Sky Sport Max DAZN #RadioDolomiti @trentinovolley # #CLVolleyM # #trentinonelcuore x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.