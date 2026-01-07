Cavarzere tenta di dare fuoco alla moglie | il figlio minorenne lo ferma e salva la madre

A Cavarzere, nel Veneziano, un uomo di 43 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver tentato di incendiare la propria moglie. L’intervento tempestivo del figlio minorenne e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi, salvando la donna. L’episodio evidenzia l’importanza della pronta reazione in situazioni di emergenza domestica.

Papà tenta di dare fuoco alla mamma, il figlio minorenne lo distrae e la salva - Il ragazzino è riuscito a nascondere l'accendino, consentendo così di guadagnare minuti preziosi fino all'arrivo dei carabinieri ... today.it

Litiga con la moglie e tenta di darle fuoco, salvata dal figlio minorenne che ha nascosto l'accendino del papà: arrestato un 43enne - La lite e le minacce, poi il liquido infiammabile sui vestiti della moglie e sul pavimento della cucina. msn.com

Tv7 Tg. . MINACCIA LA MOGLIE CON DEL LIQUIDO INFIAMMABILE - Un 43enne residente a Cavarzere nel veneziano è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo avrebbe cosparso gli abiti della donna di liquido infiammabile dur - facebook.com facebook

