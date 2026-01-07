Cavarzere tenta di dare fuoco alla moglie | il figlio minorenne lo ferma e salva la madre

A Cavarzere, nel Veneziano, un uomo di 43 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver tentato di incendiare la propria moglie. L’intervento tempestivo del figlio minorenne e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi, salvando la donna. L’episodio evidenzia l’importanza della pronta reazione in situazioni di emergenza domestica.

Litiga con la moglie e tenta di darle fuoco, salvata dal figlio minorenne che ha nascosto l'accendino del papà: arrestato un 43enne.

