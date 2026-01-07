Voleva dare fuoco alla moglie | salvata dal figlio minorenne e dai carabinieri

Un tentato incendio domestico è stato sventato grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri e del figlio minore. Quando sono arrivati, hanno trovato la donna con gli abiti impregnati di liquido infiammabile e il pavimento della cucina anch’esso bagnato, indicando un grave gesto di fronte a cui si è evitata una tragedia. Le indagini sono in corso per chiarire le motivazioni dell’episodio.

Litiga con la moglie e tenta di darle fuoco, salvata dal figlio minorenne che ha nascosto l'accendino del papà: arrestato un 43enne - La lite e le minacce, poi il liquido infiammabile sui vestiti della moglie e sul pavimento della cucina. msn.com

Cosparge la moglie di liquido infiammabile per darle fuoco: il figlio minorenne nasconde l'accendino - Minaccia la moglie di darle fuoco, il figlio nasconde l’accendino e salva la madre. nordest24.it

