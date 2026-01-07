Voleva dare fuoco alla moglie | salvata dal figlio minorenne e dai carabinieri
Un tentato incendio domestico è stato sventato grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri e del figlio minore. Quando sono arrivati, hanno trovato la donna con gli abiti impregnati di liquido infiammabile e il pavimento della cucina anch’esso bagnato, indicando un grave gesto di fronte a cui si è evitata una tragedia. Le indagini sono in corso per chiarire le motivazioni dell’episodio.
Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato una donna con gli abiti cosparsi di liquido infiammabile, così come il pavimento della cucina. A salvarla, l'intervento provvidenziale del figlio minorenne, che, approfittando di un momento di distrazione del padre (e marito della donna). 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
