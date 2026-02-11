Cerca di fermare i vandalismi Ma i ‘maranza’ lo minacciano

Questa mattina, un dipendente della linea ferroviaria ha cercato di fermare alcuni giovani che danneggiavano il treno. I ragazzi, noti come ‘maranza’, non hanno esitato a minacciarlo e a spintonarlo quando ha chiesto loro di smettere. La scena si è svolta tra le proteste di chi assisteva e ha lasciato tutti scioccati.

Minacciato e spintonato da un gruppo di giovani " maranza " per aver chiesto loro di smettere di provocare danni sul treno della linea Parma-Suzzara su cui stavano viaggiando. E' accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì. Uno studente 17enne ha notato il gruppetto di giovani che stava forzando la porta che conduce alla cabina di guida, in quel momento non utilizzata, in fondo al treno. Li ha richiamati all'ordine, affinché fermassero il loro comportamento illegale. La reazione non si fatta attendere. "Mio figlio, minacciato, è stato costretto a premere il pulsante di chiamata per fare intervenire il copotreno.

