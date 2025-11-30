Parma città dei maranza il servizio del Tg4 sulla nostra città | Violenza spaccio e vandalismi
Parma città dei maranza. Il Tg4, andato in onda nella serata di domenica 30 novembre (che abbiamo pubblicato qui il 27 novembre), ha parlato della nostra città e dalle polemiche scaturite per il video, virale sui social, dove alcuni ragazzi - tra cui diversi minorenni - cantano 'Parma città dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
