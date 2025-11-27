Ladri lo minacciano con una pistola | scappa ma si sente male

Paura ieri pomeriggio nei pressi del parcheggio di un noto supermercato di Afragola. Un uomo, mentre la moglie lo attendeva nello stesso supermercato, stava raggiungendo la propria auto pr recuperare dei sacchetti. Quando si è avvicinato al veicolo, però, si è accorto di due malviventi che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Ladri lo minacciano con una pistola: scappa, ma si sente male

News recenti che potrebbero piacerti

Rapinata la villa dell'ex deputato Rocco Crimi, ladri minacciano il guardiano con la pistola ift.tt/BxlJprb Vai su X

Becca i ladri che assaltano la sua auto e loro lo minacciano https://ebx.sh/WSqqA1 - facebook.com Vai su Facebook

Rapinano la villa dell’ex deputato Rocco Crimi: ladri puntano la pistola contro il guardiano e lo minacciano - Irruzione la scorsa sera nella villa in centro a Velletri dell'ex deputato Rocco Crimi: puntano la pistola contro il guardiano e lo minacciano, poi scappano ... fanpage.it scrive

Banda di ladri si cala in banca da un buco sul soffitto, minaccia i dipendenti con le pistole e scappa con il bottino - Hanno aperto un buco sul solaio di una banca e si sono calati all'interno, aspettando l'arrivo dei dipendenti per farsi consegnare i contanti. Da corriereadriatico.it