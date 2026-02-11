Cerano dopo 15 anni riapre un supermercato | quale quando e dove
Dopo 15 anni, i residenti di Cerano tornano ad avere un supermercato. La conferma arriva dall'amministrazione comunale: l'apertura di
Dopo 15 anni di nuovo un supermercato. Lo attendeva da tempo la comunità di Cerano. E l'ufficialità è arrivata proprio dall'amministrazione comunale: a fine settembre 2026 (questo il programma sulla carta) apre la catena "In's Mercato" che sorgerà un via Crosa 12 lungo la circonvallazione che.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Argomenti discussi: Dopo 15 anni un supermercato a Cerano: aprirà a settembre; Luca Tarantola è il nuovo comandante della polizia locale di Cerano.
Dopo 15 anni un supermercato a Cerano: aprirà a settembrePer quindici anni fare la spesa grossa ha significato per i ceranesi dover prendere l’auto e spostarsi nei comuni limitrofi. Un disagio quotidiano, soprattutto per la fascia più anziana della popola ... lavocedinovara.com
