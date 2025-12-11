Rosy riapre la ‘Piccola Parigi’ dopo 8 anni | Una nuova sfida Riparto da dove ci eravamo fermati

Dopo otto anni di chiusura, Rosy riapre le porte della ‘Piccola Parigi’ a Ravenna. Un ritorno che rappresenta una nuova sfida, ripartendo dalle radici e dal patrimonio accumulato nel tempo. La riapertura segna un momento importante per la città e per chi ha amato il negozio, simbolo di stile e tradizione locale.

Ravenna 11 dicembre 2025 – In tanti ricorderanno 'La piccola Parigi', negozio di abbigliamento, accessori e bijoux per tanti anni con sede in via Salara, poi in via Ponte Marino. Non era solo un negozio, ma un punto di incontro. Con la stessa filosofia la titolare, Rosy Di Leo, ha deciso di aprire, stavolta in via Carso, una nuova 'Piccola Parigi'. "Riapro domani, con inaugurazione alle 16, dopo otto anni dalla chiusura del negozio in centro – spiega –.

