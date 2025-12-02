Dai campi da tennis ai percorsi per gli over 60 | via libera all' ampliamento del centro sportivo Fosso Lupi di Manoppello

Un investimento complessivo di 500mila euro che consentirà di trasformare il centro sportivo di Fosso Lupi, che al centro ha lo stadio comunale Valerio Zappacosta, in un vero e proprio polo polifunzionale moderno e inclusivo tra campi da tennis, aree dedicate al fitness e anche percorsi dedicati. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

News recenti che potrebbero piacerti

La Maddalena, nuovi campi da tennis e illuminazione LED: approvato il progetto da 250mila euro Vai su X

Intervento di rifacimento dei due campi da tennis all'interno dell'impianto sportivo "Alfredo Pagni" - facebook.com Vai su Facebook

Dai campi da tennis ai percorsi per gli over 60: via libera all'ampliamento del centro sportivo Fosso Lupi di Manoppello - Grazie ai 500mila euro del Programma Innovativo della qualità dell'abitare Pinqua saranno realizzati i nuovi campi, ma anche riqualificata l'area sotto il profilo green. Come scrive ilpescara.it

Tennis Porto Torres, nuovi campi in arrivo: il club pronto agli eventi internazionali - Il Tennis club Porto Torres continua a disegnare il suo futuro raccogliendo successi e creando nuovi spazi con la “follia” di chi sa unire sport, passione e impresa. Segnala unionesarda.it

Dai campi ghiacciati alle partite ad alta quota: come funziona il circuito Itf, il percorso “infernale” per raggiungere l’élite del tennis - Non più considerato propriamente un gradino inferiore, ma un vero e proprio ranking parallelo a quelli Atp e Wta. Scrive ilfattoquotidiano.it

Nuovi campi da tennis in via Theseider, inaugurato l’intervento del Comune finanziato con 400mila euro - Inaugurata ufficialmente la stagione estiva del tennis con l’apertura dei rinnovati campi dell’impianto comunale di Via Theseider. Da ilmessaggero.it

Tennis e campi da padel. Così cambia San Clemente - Tra gli obiettivi corsi per diversamente abili e per gli ospiti di Casa Thevenin. Da lanazione.it

Campi da tennis al parco Falcone e Borsellino, affitto da 50 a 5.700 euro - Tanto aumenterà il canone dovuto al Comune di Latina per affidamento e gestione dei campi da tennis del parco Falcone e Borsellino nel capoluogo pontino. Segnala ilmessaggero.it