Roberto Fico annuncia un finanziamento di 150mila euro destinato al completamento del centro autismo di Avellino. Questa iniziativa, promossa in campagna elettorale, rappresenta un impegno concreto per migliorare i servizi dedicati alle persone con autismo nella regione.

© Ilmattino.it - Roberto Fico, dalla Regione 150mila euro per il completamento del centro autismo di Avellino

«È molto importante, è quello che avevamo detto in campagna elettorale, è una promessa che vogliamo mantenere e che sto cercando di mantenere. Quindi quando dalla. Ilmattino.it

Concorsone Campania flop, in 500 idonei non effettueranno il tirocinio

Roberto Fico, dalla Regione 150mila euro per il completamento del centro autismo di Avellino - «È molto importante, è quello che avevamo detto in campagna elettorale, è una promessa che vogliamo mantenere e che sto cercando di mantenere. msn.com