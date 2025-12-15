Roberto Fico dalla Regione 150mila euro per il completamento del centro autismo di Avellino
Roberto Fico annuncia un finanziamento di 150mila euro destinato al completamento del centro autismo di Avellino. Questa iniziativa, promossa in campagna elettorale, rappresenta un impegno concreto per migliorare i servizi dedicati alle persone con autismo nella regione.
«È molto importante, è quello che avevamo detto in campagna elettorale, è una promessa che vogliamo mantenere e che sto cercando di mantenere. Quindi quando dalla. Ilmattino.it
Concorsone Campania flop, in 500 idonei non effettueranno il tirocinio
Roberto Fico, dalla Regione 150mila euro per il completamento del centro autismo di Avellino - «È molto importante, è quello che avevamo detto in campagna elettorale, è una promessa che vogliamo mantenere e che sto cercando di mantenere. msn.com
Regione, Roberto Fico incontra i dirigenti: e ora lavora al suo staff - Come già fatto nei giorni scorsi, va avanti il percorso, incontrando i ... ilmattino.it
Insieme ai neo eletti consiglieri M5s della Regione Campania Raffaele Aveta e Gennaro Aiello, e del consigliere regionale Lista Roberto Fico Presidente, Davide D’Errico ho partecipato all'evento "Costruiamo il futuro" organizzato dall'amico Alfonso Pecoraro - facebook.com facebook