Iscrizioni a scuola anno 2026-2027 | ecco le date e come fare

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note le date delle iscrizioni a scuola per l’anno 2026-2027 con una circolare pubblicata nella giornata del 17 dicembre. Date e indicazioni operative per effettuare l’ammissione agli istituti nel prossimo anno riguardano le prime classi delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado. Ecco, quindi, cosa c’è da sapere su come effettuare le iscrizioni la cui finestra temporale per presentare la pratica si aprirà tra meno di un mese. Iscrizioni scuola 2026-2027, da quando si possono fare?. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota operativa con le indicazioni per le iscrizioni scolastiche per l’anno 20262027 (Ansafoto). 🔗 Leggi su Lettera43.it

