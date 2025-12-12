Valditara chiede ispezioni nelle scuole in Toscana dopo gli incontri con Albanese Interrogazioni in Parlamento e polemiche su modalità senza contraddittorio
Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha richiesto ispezioni nelle scuole toscane, dopo incontri con Albanese, suscitando interrogazioni parlamentari e polemiche sulle modalità adottate senza contradditorio. L'intervento mira a verificare quanto accaduto nelle strutture scolastiche della regione.
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha chiesto agli organi competenti di avviare una immediata ispezione per verificare quanto accaduto in alcune scuole in Toscana.
Crescono del 4,7% gli infortuni scolastici: il CNDDU chiede al Ministro Valditara interventi immediati per garantire la sicurezza.
Ma dai, è andata bene se per l' #educazionesessuale nelle scuole #Valditara pretende il consenso dei genitori. Poteva chiedere quello del prete. Vai su X
Valditara, dolore per quindicenne morto, subito ispezioni - Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, sentito dall'ANSA, esprime grande dolore e vicinanza alla famiglia del quindicenne che si è tolto la vita nei giorni scorsi nella sua casa nel comune ...
Valditara, ispezione in scuola dove bimbo è caduto - Su indicazione del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara il direttore dell'Ufficio scolastico regionale disporrà a breve una ispezione per fare piena luce sulle dinamiche del caso del bimbo ...
