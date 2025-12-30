Bullismo nelle scuole in Veneto il CNDDU chiede al Ministro Valditara un curricolo nazionale di Educazione ai Diritti Umani Il monitoraggio Elisa registra divario tra percezione adulti e studenti

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani evidenzia il divario tra percezioni di adulti e studenti riguardo al bullismo nelle scuole del Veneto, secondo il monitoraggio Elisa. Per affrontare questa problematica, il CNDDU ha chiesto al Ministro Valditara l’adozione di un curricolo nazionale di Educazione ai Diritti Umani, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza e prevenzione del fenomeno.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha espresso forte preoccupazione per i dati emersi dal monitoraggio della Piattaforma Elisa sul fenomeno del bullismo nelle scuole venete. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Educazione al rispetto e alle relazioni, Valditara: “Parte obbligatoria del curricolo scolastico. 90% scuole attive, effetti positivi nel 70% dei casi”

Leggi anche: Bullismo e cyberbullismo: in arrivo i report del monitoraggio e i nuovi corsi su Piattaforma ELISA. Le scadenze per le scuole

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bullismo, ne è vittima uno studente su tre. E il 18% ammette di averlo praticato almeno una volta - 788 tra studentesse e studenti delle scuole medie e superiori il 30% dichiara di ... ilgazzettino.it