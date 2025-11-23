Perdita d’acqua sprofonda asfalto | chiuso l’arco

Pisa, 23 novembre 2025 – Chiusa via di Pratale, un’arteria importante cittadina che porta nel centro città, all’altezza dell’arco che conduce alla rotatoria e alla via Calcesana per una copiosa perdita d’acqua. L’asfalto in quel punto ha ceduto e così la polizia municipale di Pisa ha preferito sbarrare l’accesso per evitare che qualcuno potesse finire dentro la buca. L’intervento è andato avanti a lungo per mettere in sicurezza la zona. Nelle prossime ore saranno decise le operazioni necessarie per ripristinare l’asfalto e riaprire la viabilità. Si pensa già in serata. La rottura è avvenuta intorno alle 11 della mattina del 23 novembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

