Perdita d’acqua sprofonda asfalto | chiuso l’arco

Pisa, 23 novembre 2025 – Chiusa via di Pratale, un’arteria importante cittadina che porta nel centro città, all’altezza dell’arco che conduce alla rotatoria e alla via Calcesana per una copiosa perdita d’acqua. L’asfalto in quel punto ha ceduto e così la polizia municipale di Pisa ha preferito sbarrare l’accesso per evitare che qualcuno potesse finire dentro la buca.  L’intervento è andato avanti a lungo per mettere in sicurezza la zona.  Nelle prossime ore saranno decise le operazioni necessarie per ripristinare l’asfalto e riaprire la viabilità. Si pensa già in serata.  La rottura è avvenuta intorno alle 11 della mattina del 23 novembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

