Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Bologna, ha chiesto di togliere tutte le cittadinanze onorarie a Francesca Albanese e l'amministrazione della città ci sta riflettendo. A Roma è stato vandalizzato il murale della relatrice ONU in via della Lungaretta a Trastevere. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Francesca Albanese, Lega: “Revoca cittadinanza onoraria a Bologna dopo parole su raid La Stampa” ma il comune dice no: "Assegnata per lavoro all'ONU"