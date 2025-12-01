Francesca Albanese Lega | Revoca cittadinanza onoraria a Bologna dopo parole su raid La Stampa ma il comune dice no | Assegnata per lavoro all' ONU

Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Bologna, ha chiesto di togliere tutte le cittadinanze onorarie a Francesca Albanese e l'amministrazione della città ci sta riflettendo. A Roma è stato vandalizzato il murale della relatrice ONU in via della Lungaretta a Trastevere. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Francesca Albanese, Lega: "Revoca cittadinanza onoraria a Bologna dopo parole su raid La Stampa" ma il comune dice no: "Assegnata per lavoro all'ONU"

