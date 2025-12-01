Francesca Albanese Lega | Revoca cittadinanza onoraria a Bologna dopo parole su raid La Stampa ma il comune dice no | Assegnata per lavoro all' ONU
Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Bologna, ha chiesto di togliere tutte le cittadinanze onorarie a Francesca Albanese e l'amministrazione della città ci sta riflettendo. A Roma è stato vandalizzato il murale della relatrice ONU in via della Lungaretta a Trastevere. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
INACCETTABILE. Dopo l’assalto alla redazione de La Stampa, Francesca Albanese non riesce a condannare, attacca i giornalisti dicendo che devono “tornare a fare il loro lavoro”. Una giustificazione mascherata, l’ennesimo tentativo di spostare la colpa da c - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Albanese non ha chiesto scusa per le sue gravi parole: malafede o incoscienza? Vai su X
Scivolone di Francesca Albanese, Di Benedetto (Lega): “Odg per la revoca della cittadinanza onoraria” - Bufera dopo le dichiarazioni della relatrice Onu per i territori palestinesi occupati dopo l’assalto alla redazione de La Stampa. Come scrive msn.com
"Non è urgente". Il consiglio comunale di Bologna non revoca la cittadinanza alla Albanese - Il Consiglio, dunque, ha deciso di non tornare sui suoi passi, nonostante alcuni dissensi interni alla maggioranza ... Si legge su ilgiornale.it
Consiglio comunale Bologna non revoca cittadinanza a Albanese - Durante il Consiglio comunale del pomeriggio a Bologna, la maggioranza ha votato l'ammissibilità ma non l'urgenza dell'ordine del giorno presentato dalle opposizioni, per revocare la cittadinanza onor ... Riporta msn.com
Francesca Albanese: il dietrofront improvviso da Bologna, cosa succede - Quella che doveva essere una decisione favorevole nei confronti di Francesca Albanese, è in realtà svanita improvvisamente. Scrive newsmondo.it
Francesca Albanese e il raid a La Stampa: a Bologna si riaccende il dibattito sulla cittadinanza onoraria - In Consiglio comunale, l'opposizione presenta un ordine del giorno per un passo indietro sul conferimento del titolo ... Da today.it
Francesca Albanese, Bologna ci ripensa: "No alla cittadinanza" | A Roma vandalizzato il murale con la relatrice Onu - La cittadinanza a Francesca Albanese torna in discussione a Bologna dopo le sue dichiarazioni e il murale vandalizzato a Roma. Riporta msn.com