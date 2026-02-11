C' è un mito a Livigno! Shaun White scende come ai vecchi tempi ed emoziona i tifosi

Shaun White ha fatto il suo ritorno a Livigno, lasciando il pubblico senza parole. Il campione di snowboard ha sceso le piste come ai vecchi tempi, regalando emozioni ai tifosi che lo hanno seguito da vicino. Questa volta, però, non ha gareggiato, ma si è goduto l’evento come semplice spettatore, in Italia per la prima volta da quando segue le Olimpiadi. Ha commentato con entusiasmo:

Il re è a Livigno. Shaun White, lo snowboarder più famoso al mondo, è arrivato in Italia per assistere ai Giochi di Milano Cortina, la sua prima Olimpiade da spettatore dopo il ritiro. Lo statunitense, nato con una grave malformazione cardiaca che lo ha costretto ad affrontare nel suo primo anno di vita ben due interventi a cuore aperto, ha cambiato in oltre vent'anni di attività la storia del suo sport, diventando d'ispirazione per tutti i giovani snowboarder oggi in gara. La sua ultima partecipazione ai Giochi è stata a Pechino 2022, dove White ha chiuso con un quarto posto nell'halfpipe dopo aver vinto, in carriera, tre ori olimpici 3 ori (tutti nell'halfpipe, a Torino 2006, Vancouver 2010 e Pyeongchang 2018).

Zlatan Ibrahimovic ha detto di ispirarsi a Shaun White, il famoso snowboarder statunitense.

Shaun White, noto snowboarder e ex olimpionico, ha catturato l’attenzione del pubblico a New York durante una giornata di neve.

Ibrahimovic: «Chi vorrei essere Shaun White, sto imparando lo snowboard. È adrenalina» x.com

A Milano è arrivato shaun white ex di nina, per gareggiare alle gare di Milano Cortina, è uno dei campioni - - ale - facebook.com facebook