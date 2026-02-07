Ibrahimovic | Qualcuno a cui mi ispiro? Shaun White Ecco chi è

Zlatan Ibrahimovic ha detto di ispirarsi a Shaun White, il famoso snowboarder statunitense. L’attaccante svedese ha parlato dopo aver partecipato all’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Ibrahimovic ha spiegato che ammira lo stile e la determinazione di White, e che cerca di portare quella stessa grinta anche nel calcio.

Ieri mattina l'ex attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è stato tedoforo per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, portando la torcia olimpica al centro di Milano. In serata lo svedese è stato presente anche all'inaugurazione a San Siro e ha parlato a Eurosport. Ecco le sue interessanti dichiarazioni. "Qualcuno a cui mi ispiro che non sia Ibra? Scelgo Shaun White dello snowboard. Non l'ho incontrato, ma sto imparando lo snowboard e penso che sia una cosa molto cool e diversa da quello che faccio io. Non ho paura delle sfide, le prendo come una competizione e sto imparando. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

