snowboard shaun white esalta la folla a new york con salti e acrobazia

Il campione di snowboard Shaun White ha entusiasmato una folla di spettatori a New York. L'ex olimpionico ha approfittato dell' abbondante nevicata che si è abbattuta sulla Grande Mela per esibirsi con spettacolari salti e acrobazie. Nel fine settimana, una violenta tempesta invernale ha colpito gli Stati Uniti, portando nevischio, pioggia gelata e neve nel sud e nel New England, con temperature rigide, interruzioni di corrente diffuse e condizioni stradali pericolose.

