Caso Epstein Ghislaine Maxwell non risponde al Congresso | Parlerò ma prima voglio la grazia da Donald Trump

Ghislaine Maxwell non ha risposto alle domande dei parlamentari americani, preferendo invocare il quinto emendamento. L’ex compagna di Jeffrey Epstein si è limitata a dichiarare che parlerà solo dopo aver ottenuto la grazia da Donald Trump. La sua presenza davanti alla commissione era molto attesa, ma lei ha scelto di non collaborare, lasciando in sospeso molti interrogativi sui file e sui rapporti con Epstein.

Ghislaine Maxwell, l'ex compagna di Jeffrey Epstein, non ha risposto alle domande di una commissione della Camera dei Rappresentanti sui famosi file appellandosi al quinto emendamento. Ma il suo avvocato ha fatto sapere che parlerà se il presidente Trump le concederà la grazia: cosa succede adesso.

