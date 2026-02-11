Cdp Scannapieco | Negli ultimi tre anni in Campania 4 mld di euro per settemila imprese

Da ildenaro.it 11 feb 2026

Negli ultimi tre anni, Cassa depositi e prestiti ha destinato circa 4 miliardi di euro a 7.000 imprese e 260 Comuni in Campania. I fondi sono arrivati tra il 2022 e metà 2025, sostenendo aziende e amministrazioni locali con risorse concrete.

“Negli ultimi tre anni, tra il 2022 e il primo semestre del 2025, Cassa depositi e prestiti ha sostenuto in Campania 7mila imprese e ha finanziato complessivamente 260 Comuni con circa 4 miliardi di risorse erogate”. A dirlo l’amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco, parlando a Napoli, a margine della tappa campana del roadshow ‘Insieme per il futuro delle imprese’, promosso da Cdp e Confindustria. “Nel nuovo piano strategico – aggiunge – abbiamo deciso di servire in maniera diretta anche le imprese di dimensioni minori, che tipicamente sono presenti nel Mezzogiorno”. Per fare questo e per spiegare tutti i prodotti che Cdp puo’ fornire alle aziende, sottolinea Scannapieco, “stiamo facendo un roadshow insieme a Confindustria.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Scannapieco (Cdp): "In tre anni destinati 4,6 miliardi a sostegno di 7.500 imprese"

Cassa Depositi e Prestiti ha annunciato di aver investito circa 4,6 miliardi di euro in tre anni, tra il 2022 e il primo semestre del 2025.

Finanza: Scannapieco (A.d. Cdp) "Imprese devono crescere e internazionalizzarsi, sosteniamo anche le piccole"

Cassa Depositi e Prestiti vuole aiutare le imprese italiane a crescere e a espandersi all'estero.

